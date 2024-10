Voo C130 com repatriados do Líbano aterra em Lisboa

A bordo, 41 repatriados de várias nacionalidades, incluindo 16 portugueses e os outros familiares de outras nacionalidades (oito do Líbano, cinco de Espanha, oito de São Tomé, um do Brasil, um de Angola, um da Rússia e um de França)..



Paulo Rangel, o ministro dos negócios estrangeiros, deu como concluída a operação do governo português.No líbano continuam ainda alguns portugueses que optaram por ficar com as famílias.