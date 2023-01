Voos provenientes da China. Portugal faz testes aleatórios à covid-19

Já a partir de domingo, os passageiros vão ter de apresentar no momento do embarque um teste negativo à covid-19, realizado no máximo até 48 horas antes do início do voo.



As regras já começaram a ser aplicadas no voo que aterrou esta manhã em Lisboa proveniente da China.