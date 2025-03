Voos regulares entre Bragança e Portimão foram retomados

Em causa estava uma alegada dívida referente às taxas de handling, serviços prestados no solo.



O presidente da Câmara de Cascais já fez saber que o montante foi pago pela Sevenair à empresa que gere o aérodromo de Tires.



O autarca exorta, no entanto, o governo e a operadora a encontrarem uma alternativa aeroportuária para as aterragens, uma vez que perdeu a confiança no grupo Sevenair.