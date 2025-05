Votos dos emigrantes começam a ser contados

A operação de contagem dos votos por via postal arranca às 9h00 e decorrerá nas instalações da Feira Industrial de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.



Serão 1.050 os membros das 150 mesas – sete por cada - a recolher e contar os votos dos emigrantes portugueses, para os quais foram enviados 1.578.890 boletins de voto, em 192 destinos.



As cartas que chegarem até ao limite da entrega do correio, na quarta-feira, serão contabilizadas, estando previsto para a noite desse dia o resultado da votação, que encerrará o escrutínio.



Estes votos decidirão se é o PS ou o Chega a ficar em segundo lugar nestas eleições, estando em disputa quatro deputados, dois pela Europa e dois por Fora da Europa.