"Vou utilizar todos os meios legais". José Sócrates vai recorrer da decisão da Relação

José Sócrates diz não estar de acordo com a decisão do Tribunal da Relação, que aceitou o recurso do Ministério Público, e garantiu que vai "utilizar todos os meios legais" para recorrer da decisão.

"Não estou de acordo e vou contestar", disse Sócrates aos jornalistas.



O antigo primeiro-ministro argumenta que durante a fase de instrução "ficou provado que as alegações do Ministério Público eram falsas" e acusa as juízas embargadoras de terem feito "uma alteração substancial dos factos". "Pronunciam-me por crimes mais graves do que estão na acusação", afirma.



Em declarações aos jornalistas no exterior da sua residência, na Ericeira, José Sócrates disse que esta "é uma derrota judicial" e afirmou estar com "uma grande sensação de desapontamento".