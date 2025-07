Xavier Barreto antevê dificuldades nas escalas das urgências durante o verão

Xavier Barreto antecipa as mesmas dificuldades do ano passado para completar essas escalas, até porque o número de médicos nos hospitais portugueses é sensivelmente o mesmo.O presidente associativo defende que a solução para o problema pode ser a concentração das urgências, em particular na margem sul do Tejo, frisando no entanto que o ideal seria o Serviço Nacional de Saúde ter mais médicos.