Zero acusa IMT de cancelar matrículas sem certificado obrigatório

“O IMT está a cancelar matrículas ilegalmente”, denuncia a associação ambientalista, que garante já ter dado conhecimento desta situação às autoridades. “O IMT, a própria entidade oficial, está a cometer uma infração que consideramos que é grave”, insiste.



Entrevistado no Bom Dia Portugal, Rui Berkemeier afirma que há receio que estes veículos acabem por não ir parar aos operadores que estão licenciados para o seu tratamento. “É um operador que tem autorização, tem o terreno impermeabilizado, evita contaminação das águas com óleos das viaturas e ácido das baterias”, explica.



A Zero nota que, para além de se estarem perante casos de concorrência desleal para com as empresas licenciadas, está em causa o ambiente.



“O sucateiro ilegal não tem custos com o tratamento do veículo, com os contaminantes. Não pagam licenciamentos, estão muitas vezes em terrenos sem qualquer autorização. Estão a poluir o ambiente e a causar uma pegada ecológica e, se calhar, uns anos mais tarde, vamos ter de pagar para descontaminar estes solos”, nota.



Para além dos veículos cancelados sem que fosse apresentado o respetivo certificado de destruição, a Zero afirma que há 16 mil matrículas canceladas porque “quem comprou o carro não substituiu o título de propriedade”.



“É preciso alertar os cidadãos. Quando vendem um carro têm de saber muito bem a quem vão vender e têm de ter a certeza que a pessoa vai fazer aquela transição do título de propriedade”, afirma o ambientalista.