Zero diz que alargamento do Aeroporto Humberto Delgado terá forte impacto ambiental

Apesar do anúncio feito pelo Governo, o ambientalista Acácio Pires diz à Antena 1 que estas obras no aeroporto Humberto Delgado só podem acontecer, com uma avaliação favorável.

A Zero avisa que um aumento do número de aviões a aterrar e a descolar tem graves consequências. Para além do ruído, Acácio Pires fala no agravamento da disseminação de partículas ultrafinas que têm impacto grave na saúde da população.