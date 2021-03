ZERO lança campanha `online` para incentivar o consumo de água da torneira

Através da página de internet https://aguadatorneira.pt, os cidadãos e entidades públicas e privadas, bem como as entidades gestoras, podem aderir a esta campanha, demonstrando responsabilidade nos seus próprios comportamentos e incentivando os seus círculos de familiares, amigos, clientes e fornecedores a adotarem uma prática mais responsável do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade, explicou a Zero, em comunicado.

O `site` inclui informação sobre a água da torneira, a sua produção e qualidade, desconstruindo mitos que têm colocado em causa a segurança do seu consumo, ressalvou.

São também incluídos dados sobre o impacto na utilização de recursos e na poluição causada pelo consumo da água engarrafada, acrescentou.

A associação ambientalista garantiu que a água da torneira em Portugal é "segura e de excelente qualidade".

"A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) confirmou mais uma vez, no seu último relatório anual (RASARP 2020, Vol. 2, "Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano"), que a água que corre na torneira dos portugueses é de excelente qualidade", vincou.

O indicador de água segura em Portugal continental situou-se em 98,66% em 2019, ano a que se referem os últimos dados publicados, o que confirma a tendência, pelo quinto ano consecutivo, de manutenção deste indicador nos 99%, demonstrando a excelência da qualidade da água para consumo humano, frisou.

A ZERO lembrou que o consumo de água engarrafada tem um enorme impacto na produção de resíduos.

Portugal é o quarto país da Europa com maior consumo per capita de água engarrafada, com um consumo médio de 146,4 litros por habitante, de acordo com dados publicados pela indústria nacional do setor, avançou.

Face à problemática ambiental que está subjacente à excessiva produção de resíduos, e em particular à de resíduos de plástico, a ZERO considera urgente promover o consumo de água da torneira junto dos portugueses.

"Esta é uma opção saudável e natural que pode responder à maioria das necessidades dos portugueses", considerou.

Na nota de imprensa, a associação ambientalista recordou que, a partir de julho, os hotéis e restaurantes vão ser a obrigados a disponibilizar água da torneira.

Esta é uma medida que visa reduzir a produção de embalagens descartáveis, pelo que a associação espera que esta campanha venha a dar um importante contributo nesse sentido.

A campanha "Água da Torneira. A bebida preferida" surge de uma parceria entre a ZERO e a EPAL (Empresa Portuguesa de Águas Livres) para promoção do consumo de água da torneira no concelho de Lisboa, mas tem âmbito de influência em todo o país.