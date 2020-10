ZERO preocupada com níveis de poluição atmosférica em várias cidades

Com estes níveis de poluição, vai acabar por existir consequências, refere Francisco Ferreira. E dá como exemplos o número de mortes prematuras, a fatura de tratamentos médicos e até os dias de trabalho perdidos.São várias as cidades portuguesas que constam do relatório, desde logo Lisboa e Porto.Francisco Ferreira, da ZERO, diz que os autarcas não podem esperar pelas eleições para implementar medidas concretas.

Integram este estudo da Aliança Europeia para a Saúde Pública mais de 400 cidades. Bucareste, capital da Roménia, é o centro urbano onde a poluição sai mais cara.