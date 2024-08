Zero quer que sejam proibidos voos entre a meia noite e as 5h00

Foto: RTP

A Zero quer por fim aos voos entre a meia noite e as cinco da manha já a partir do verão do próximo ano. A associação ambientalista lamenta a violação sistemática do limite dos voos noturnos. Nas duas últimas semanas houve mais 15 voos do que é permitido por lei. Acácio Pires quer ver em Portugal o que já acontece em cidades como Paris.