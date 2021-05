Zmar. Supremo Tribunal Administrativo suspende requisição civil

O tribunal deu provimento à providência cautelar para travar a requisição civil decretada para que os imigrantes que vivem em casas sobrelotadas pudessem ter condições para cumprir isolamento profilático, depois da subida do número de casos de Covid-19 em duas freguesias do município alentejano, sujeitas a cerca sanitária.



Ouvido pela Antena1, o advogado Nuno da Silva Vieira, que representa 114 dos 160 proprietários de casas privadas deste empreendimento em Odemira, refere que a GNR será notificada para que de forma imediata retire os imigrantes do completo turístico - revertendo assim a decisão do Governo.





“Os efeitos práticos desta decisão são a suspensão imediata da requisição civil. O que quer dizer que, neste momento, o Governo português já está em incumprimento porque a mantém”, afirmou Nuno da Silva Vieira.



“Vamos ver se nas próximas horas, admito que o contraditório venha a acontecer. Mas nós estamos completamente preparados para responder a qualquer fundamentação que o Governo apresente”, acrescentou.



Segundo a causídico, os imigrantes “têm de ser retirados” do complexo, porque “há uma suspensão da requisição civil com efeitos imediatos”.



Está decretada a "suspensão imediata da eficácia do ato administrativo" - que é o despacho da requisição civil. Serão citados na decisão o ministro Eduardo Cabrita e o próprio primeiro-ministro, António Costa, enquanto representante do Estado.



(em atualização)