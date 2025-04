Zonas de todos os distritos do continente com energia reposta

De norte a sul do país (nas ilhas não houve quebra do fornecimento de energia) houve indicação, pelos residentes, da retoma progressiva do serviço de energia desde o meio da tarde (primeiro nos distritos de Santarém e Porto) e, de forma gradual, até à noite.

Em diferentes localidades houve aplausos e gritos de celebração nas ruas e às janelas.

Apesar de todos os distritos do continente já estarem abrangidos, algumas zonas não têm eletricidade ou têm com interrupções. Há também relato de falhas nas comunicações.