Nuno Melo: "Farei tudo para que Montenegro continue primeiro-ministro"

Estas eleições são entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, afirma Nuno Melo, que faz por isso um apelo ao voto na AD. E reforça quee não fará coligações com o Chega.".”. A crítica de Nuno Melo ao partido de André Ventura que acusa de, em 15 meses, fazer "”.” e afasta-se ideologicamente do partido de Rui Rocha.O CDS precisa do PSD e o PSD precisa do CDS. Para Nuno Melo a aliança é boa para ambos os partidos e o CDS não está com isso a perder a identidade.A convicção do líder do CDS que afirma que o “”. Nuno Melo determina que será ele a decidir a sua saída e “”.Marques Mendes ou Paulo Portas? Nuno Melo recusa para já falar sobre as eleições presidenciais. “”. Mas entãonum bar em Lisboa? O líder do CDS explica que se tratou de um encontro normal que em vez de ser feito no Ministério da Defesa, foi num local público.não vai interferir no Estado Social. Nuno Melo assegura que “”.O dinheiro, garante, virá do Orçamento do Estado e do investimento na indústria da defesa que significa retorno para a economia nacional. E recusa que investir na Defesa é preterir outras áreas, considera isso uma “”.”, ressalva Nuno Melo ao salientar a imprevisibilidade do atual contexto geopolítico. Para já a obrigatoriedade do Serviço Militar é uma possibilidade posta de lado. No entanto Nuno Melo destaca que “”. Mas garante que o Governo português acredita que em vez disso, a “”.s que podem ser ocupados pelos militares das Forças Armadas.

Nuno Melo relembra que conseguiu multiplicar o montante do PRR inicialmente atribuído à Defesa, de 300 mil euros passou esse valor a 32 milhões de euros.

em maio será das primeiras iniciativas na área da defesa a entregar no parlamento”. Quanto à Lei da Programação Militar, “deve ser revista e melhorada” defende o Ministro. externalizar a sua defesa coletiva durante demasiado tempo”, e é agora o momento de produzir e comprar mais na Europa no que aos equipamentos militares diz respeito. Estão prontas as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Nuno Melo explica que estavam prestes a entrar no Parlamento, mas o Governo caiu. Ainda assim acredita que “”. Quanto à Lei da Programação Militar, “” defende o Ministro.A Europa deve autonomizar-se em relação aos EUA. Na opinião de Nuno Melo a Europa andou a “”, e é agora o momento de produzir e comprar mais na Europa no que aos equipamentos militares diz respeito.

. O Ministro da Defesa português diz que não confunde o país com a sua Administração. E, por isso, prefere preservar o aliado, entenda-se os Estados Unidos da América.

