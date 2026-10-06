"Para Passos Coelho é mais fácil falar do que fazer", diz Carlos Moedas

Política com Assinatura Carlos Moedas adianta que o Elevador da Glória voltará a funcionar nunca antes de 2029. AoCarlos Moedas adianta que o

Ao programa da Antena 1,, Carlos Moedas afirma que "".O autarca social-democrata diz mesmo que "".Relembra que quando Passos foi primeiro-ministro "".Questionado pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, sobre se Carlos Moedas considera que Passos Coelho quer regressar à política nacional, o autarca remete a pergunta para o antigo primeiro-ministro, mas avisa: Luís Montenegro "" e antevê uma vitória da AD em 2029: ""." no que diz respeito ao acidente no Elevador da Glória.Em causa, ume que compara as declarações onde Carlos Moedas garante que falou com todas as famílias das vítimas com declarações recentes onde afirma que por razões legais não podia ter acesso aos contactos desses familiares.", ironiza.O autarca fala de quatro a cinco comentadores "".Moedas mostra-se muito crítico dos socialistas com assento na autarquia de Lisboa dizendo que ""." e conclui: "".".O autarca de Lisboa relembra que o Ministério Público continua a investigação ao acidente no Elevador da Glória. "" e, se assim é, pergunta a editora de política da Antena 1: "".Moedas reage com um cenário hipotético: "".

"PS radicalizou-se em Lisboa à extrema-esquerda"

Carlos Moedas vai mais longe nas acusações e críticas ao PS que acusa de se radicalizar ora para a esquerda, ora para a direita.

É preocupante pensar que o PS e o Chega (CH) já votaram mais vezes em conjunto do que o PS com o PSD ou o CH com o PSD. Vemos aqui uma união de extremos", acrescenta. Isso em termos locais que é depois repercutido para a política nacional. "", acrescenta.

", atira.Carlos Moedas exemplifica com aquilo que têm sido os comportamentos dos socialistas na autarquia: "".

Eleições antecipadas? "Seria uma loucura para qualquer partido político"

O social-democrata até elogia o anúncio do PS sobre a abstenção na votação ao Orçamento do Estado que vai permitir a viabilização do documento. Mas... "sejamos francos: o PS sente que a população portuguesa hoje não aceitaria eleições. As pessoas não querem eleições". E, dirigindo-se ao PS e ao CH, Moedas avisa que "se um destes partidos provocar eleições pagará um altíssimo preço político". Eleições antecipadas ou a dissolução da Assembleia da República "seria uma loucura para qualquer partido político", acrescenta.

estão a agir bem para manter a estabilidade, mas também por interesse próprio porque sabem que o contrário seria terrível, seja para o PS seja para o CH". Na opinião do social-democrata os socialistas "".

Liderança do PSD "coloco-me totalmente de fora"

Carlos Moedas sente-se bem na Câmara Municipal de Lisboa e não pondera trocá-la pela liderança do PSD.

" responde e adianta que candidatar-se a presidente do PSD "".Ainda assim, a jornalista Natália Carvalho insiste: "". "", prevê Moedas.De novo a editora de política da Antena 1: "". E repete o social-democrata: "".