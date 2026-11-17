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Urgências hospitalares: Adalberto Campos Fernandes fala de "imoralidade atroz"
O antigo ministro da Saúde critica aquilo que diz ser a "dessensibilização e desumanização dos cuidados".
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
"Quando olhamos para urgências hospitalares com sete, oito, 14 horas de espera, com pessoas fragilizadas, a maior parte idosos, e achamos que isso é o novo normal estamos a acomodar no nosso espírito, dos decisores e dos profissionais, a ideia de que existe uma relatividade para a dignidade da vida humana e que o sofrimento pode ser gerido de uma forma distante e fria", diz o antigo governante socialista.
"Isso é verdadeiramente um drama. O que se passa nas urgências hospitalares deve merecer a preocupação de todos os que estão no Governo, dos que já estiveram no Governo e daqueles que vierem a estar daqui para a frente", sublinha o antigo ministro da Saúde para quem é "intolerável e inaceitável" ter pessoas horas à espera de um atendimento durante horas.E acrescenta que "é de uma imoralidade atroz as pessoas pagarem, por ano, em impostos, quase dois mil euros per capita para despesa pública em saúde e terem necessidade de um tratamento urgente e ficarem a olhar para a porta fechada do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".
Direção Executiva do SNS "não acrescentou nada à proteção política da ministra
O Coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, desde que foi criada, mostrou-se sempre muito crítico da Direção Executiva do SNS.
Defende que foi criada "por impulso" e nesta entrevista afirma mesmo que aquela estrutura "não acrescentou nada à proteção política da ministra".
"A profissionalização da saúde obriga a que o setor não seja uma zona de emprego político ou designação de pessoas que têm filiação partidária", acrescenta.
Sem comentar diretamente a notícia que dá conta da reorganização que está a ser preparada pelo Governo e que, de acordo com o jornal Público, inclui a fusão da Direção Executiva e da Administração Central do Sistema de Saúde e a criação de uma nova entidade para a saúde pública, o antigo governante diz que "não podemos saltitar de modelo em modelo e de experiência em experiência e nos últimos 30 anos temo-lo feito".
Tarefeiros? "É comodidade cínica"
Adalberto Campos Fernandes acredita que a falta de médicos vai ser atenuada nos próximos tempos.
"A partir do próximo ano começamos a ter um saldo muito positivo de médicos que se formam e de médicos que saem por aposentação". Pelas contas do antigo ministro da Saúde "passaremos a ter quase dois mil médicos de saldo positivo o que permite que em 20 ou 30 anos as reformas sejam um não problema".
Questionado sobre a criação da figura dos médicos tarefeiros para suprimir a falta de clínicos, Adalberto Campos Fernandes destaca que "não lhe chamaria um monstro. O que se instalou foi esta comodidade, diria, cínica. Todos falam mal dos tarefeiros, mas dão muito jeito porque a despesa entra em fornecimentos de serviços externos".
Pacto para a Saúde antes de Janeiro
Enquanto coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde Adalberto Campos Fernandes adianta nesta entrevista que no fim o que existirá "será um contributo cívico do PR para suscitar a ação dos agentes políticos que têm poder executivo, como o Governo e a Assembleia da República, mas também da sociedade que deseja entendimentos, não apenas na saúde, mas também noutros setores".
Nesse sentido insta os partidos para "menos competição e mais colaboração" e para aquilo que denomina de "contrato social e isso extravasa em muito o tempo de uma legislatura e de um mandato presidencial".Sem querer adiantar um calendário concreto, Adalberto Campos Fernandes garante que o pacto será apresentado pelo Presidente da República antes do final do ano.
Habitação: Governo está a cometer "um erro de análise político gravíssimo"
Questionado pela editora de política da Antena 1, se estamos a falhar na habitação, Adalberto responde sem hesitação: "claro que estamos!".
Na opinião do socialista "olhar para a habitação como um problema de acampados. Como um problema de gente estranha e que são uma minoria que não representam nada, é um erro de análise político gravíssimo".
Defende que o Governo tem a obrigação de explicar, de não prometer o que não pode fazer e de ter empatia. Dito isso "há, na política, mínimos que são da relação com as pessoas e quando não fazemos isso há o deslaçamento, há a rutura da coesão e há fenómenos que não conseguimos antecipar", avisa.
"É muito mais preocupante o silêncio, que foi longo, do PM, do que o silêncio do PR".
Nesta entrevista Adalberto Campos Fernandes é questionado sobre a crítica a António José Seguro de que se manteve em silêncio demasiado tempo perante as manifestações contra a crise na habitação que se estenderam pelo país.
"Faria algum sentido o PR intervir antes do primeiro-ministro (PM) se exprimir e dizer aquilo que entendia do ponto de vista da ação executiva? Quem tem a tutela da Administração Interna e da PSP? É o PR?", pergunta para concluir logo a seguir: "é muito mais preocupante o silêncio, que foi longo, do PM do que o silêncio do PR".
E deixa ainda um aviso para quem espera de Seguro aquilo que ele garantiu que não ia ser: "ele é um agente de prevenção das ruturas. Quem espera que o PR seja um fator de tomada de lado, de agente de fação, vai ter de esperar sentado".
Eleições agora é “a atração pelo abismo”
Adalberto Campos Fernandes considera que se "o país se for para eleições agora irrita-se".
Por um lado, os partidos sem poder "entram em stress", por outro lado os partidos no Governo "acham que se se dramatizar ganham as eleições". A isso Adalberto Campos Fernandes chama de "insanidade coletiva que é a atração pelo abismo".
E por isso crítica: "o PS e a AD podem estar a jogar um jogo muito perigoso".
"O Governo tem de perceber que não tem maioria absoluta e às vezes dá ideia que se comporta como tendo maioria absoluta. Tem de negociar com o PS e com o CH", relembra. "E não é isso que faz?", questiona a jornalista Natália Carvalho. Responde o socialista: "de uma forma errática e caótica que não permite ter um projeto nem um desígnio, porque no fundo, esta navegação à vista, não traz uma rota segura, uma rota certa".
Perante isso surge a questão da editora de política da Antena 1: "com António José Seguro eleições antecipadas? Nunca?". "Ele acompanha o sentimento do país que é: o país se for para eleições agora irrita-se", alerta Campos Fernandes.
"José Luís Carneiro tem-se aguentado bem"
Em declarações à Antena 1, o socialista defende o secretário-geral do PS. "José Luís Carneiro tem-se aguentado bem", sinaliza.
Ainda assim, e tendo em conta o panorama político, social e económico do país sugere a José Luís Carneiro "nervos de aço, respirar fundo e pensar nos interesses superiores do país".
E, olhando para dentro do partido, "só um líder fraco e um líder incapaz é que não convive bem com a voz de outros que podem, eventualmente, o estar a desafiar direta ou indiretamente", desvalorizando desta forma as críticas internas no PS.
"PS e PSD estão com sinais de envelhecimento precoce"
Recorrendo à sua formação médica, Adalberto Campos Fernandes ironiza sublinhando que "os partidos quando não têm poder envelhecem. O PS precisa de um rejuvenescimento geracional".
Na sua opinião não é só o PS. "Não sei se a AD não está também com um processo de envelhecimento precoce".
PSD e PS "preferem entreter-se em combater inimigos imaginários"
"A social-democracia na Europa está em crise", avisa Adalberto Campos Fernandes. E aí inclui PSD e PS, partidos que considera que "preferem entreter-se em combater inimigos imaginários" em vez de criarem soluções que resolvam os problemas sociais e económicos.
Entende ainda que os partidos não reconhecem que os movimentos extremistas surgem porque "as pessoas estão insatisfeitas" e porque "tem de haver vazão para o descontentamento".
Partido de Isaltino “pode funcionar como agente provocador”
O socialista lamenta que haja em Portugal "esta ideia de que uma pessoa que é de esquerda ou de uma esquerda mais extrema é esquisita, ou de que uma pessoa que é de direita ou de direita extrema é esquisita".
Entende por isso a decisão de Isaltino Morais que pretende criar um novo partido. "Penso que Isaltino Morais está a trabalhar naquilo a que chamamos em política de «mercado do descontentamento»", prevê.
Admite que "aguardo com alguma expectativa o que possa vir a ser esse partido porque é de base aparentemente popular e populista que pode disputar segmentos eleitorais até com o Chega". Além disso acredita que o novo partido pode funcionar como um "agente provocador no bom sentido".
"Os partidos maiores estão aburguesados, para além de envelhecidos. Precisam talvez de mais irritantes. De serem espicaçados", ironiza. Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.