Isso é verdadeiramente um drama. O que se passa nas urgências hospitalares deve merecer a preocupação de todos os que estão no Governo, dos que já estiveram no Governo e daqueles que vierem a estar daqui para a frente", sublinha o antigo ministro da Saúde para quem é "intolerável e inaceitável" ter pessoas horas à espera de um atendimento durante horas. é de uma imoralidade atroz as pessoas pagarem, por ano, em impostos, quase dois mil euros per capita para despesa pública em saúde e terem necessidade de um tratamento urgente e ficarem a olhar para a porta fechada do Serviço Nacional de Saúde (SNS)". ", sublinha o antigo ministro da Saúde para quem é "" ter pessoas horas à espera de um atendimento durante horas.E acrescenta que "".

Ao programa da Antena 1,, o Coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde nomeado pelo Presidente da República mostra-sedos hospitais.", diz o antigo governante socialista.

Direção Executiva do SNS "não acrescentou nada à proteção política da ministra

O Coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, desde que foi criada, mostrou-se sempre muito crítico da Direção Executiva do SNS.

não podemos saltitar de modelo em modelo e de experiência em experiência e nos últimos 30 anos temo-lo feito". Sem comentar diretamente a notícia que dá conta da reorganização que está a ser preparada pelo Governo e que, de acordo com o jornal Público, inclui a fusão da Direção Executiva e da Administração Central do Sistema de Saúde e a criação de uma nova entidade para a saúde pública, o antigo governante diz que "".

Defende que foi criada "" e nesta entrevista afirma mesmo que aquela estrutura "".", acrescenta.

Tarefeiros? "É comodidade cínica"

Adalberto Campos Fernandes acredita que a falta de médicos vai ser atenuada nos próximos tempos.

não lhe chamaria um monstro. O que se instalou foi esta comodidade, diria, cínica. Todos falam mal dos tarefeiros, mas dão muito jeito porque a despesa entra em fornecimentos de serviços externos". Questionado sobre a criação da figura dos médicos tarefeiros para suprimir a falta de clínicos, Adalberto Campos Fernandes destaca que "".

". Pelas contas do antigo ministro da Saúde "".

Pacto para a Saúde antes de Janeiro

Enquanto coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde Adalberto Campos Fernandes adianta nesta entrevista que no fim o que existirá "será um contributo cívico do PR para suscitar a ação dos agentes políticos que têm poder executivo, como o Governo e a Assembleia da República, mas também da sociedade que deseja entendimentos, não apenas na saúde, mas também noutros setores".

menos competição e mais colaboração" e para aquilo que denomina de "contrato social e isso extravasa em muito o tempo de uma legislatura e de um mandato presidencial". o pacto será apresentado pelo Presidente da República antes do final do ano. Nesse sentido insta os partidos para "" e para aquilo que denomina de "".Sem querer adiantar um calendário concreto, Adalberto Campos Fernandes garante que

Habitação: Governo está a cometer "um erro de análise político gravíssimo"

Questionado pela editora de política da Antena 1, se estamos a falhar na habitação, Adalberto responde sem hesitação: "claro que estamos!".

há, na política, mínimos que são da relação com as pessoas e quando não fazemos isso há o deslaçamento, há a rutura da coesão e há fenómenos que não conseguimos antecipar", avisa. Defende que o Governo tem a obrigação de explicar, de não prometer o que não pode fazer e de ter empatia. Dito isso "", avisa.

Na opinião do socialista "".

"É muito mais preocupante o silêncio, que foi longo, do PM, do que o silêncio do PR".

Nesta entrevista Adalberto Campos Fernandes é questionado sobre a crítica a António José Seguro de que se manteve em silêncio demasiado tempo perante as manifestações contra a crise na habitação que se estenderam pelo país.

ele é um agente de prevenção das ruturas. Quem espera que o PR seja um fator de tomada de lado, de agente de fação, vai ter de esperar sentado". E deixa ainda um aviso para quem espera de Seguro aquilo que ele garantiu que não ia ser: "".

", pergunta para concluir logo a seguir: "".

Eleições agora é “a atração pelo abismo”

Adalberto Campos Fernandes considera que se "o país se for para eleições agora irrita-se".

com António José Seguro eleições antecipadas? Nunca?". "Ele acompanha o sentimento do país que é: o país se for para eleições agora irrita-se", alerta Campos Fernandes. Perante isso surge a questão da editora de política da Antena 1: "". "E", alerta Campos Fernandes.

Por um lado, os partidos sem poder "", por outro lado os partidos no Governo "". A isso Adalberto Campos Fernandes chama de "".E por isso crítica: "".", relembra. "", questiona a jornalista Natália Carvalho. Responde o socialista: "".

"José Luís Carneiro tem-se aguentado bem"

Em declarações à Antena 1, o socialista defende o secretário-geral do PS. "José Luís Carneiro tem-se aguentado bem", sinaliza.





Ainda assim, e tendo em conta o panorama político, social e económico do país sugere a José Luís Carneiro "nervos de aço, respirar fundo e pensar nos interesses superiores do país".

"só um líder fraco e um líder incapaz é que não convive bem com a voz de outros que podem, eventualmente, o estar a desafiar direta ou indiretamente", desvalorizando desta forma as críticas internas no PS. E, olhando para dentro do partido,", desvalorizando desta forma as críticas internas no PS.

"PS e PSD estão com sinais de envelhecimento precoce"

Recorrendo à sua formação médica, Adalberto Campos Fernandes ironiza sublinhando que "os partidos quando não têm poder envelhecem. O PS precisa de um rejuvenescimento geracional".

ão sei se a AD não está também com um processo de envelhecimento precoce". Na sua opinião não é só o PS. "N".

PSD e PS "preferem entreter-se em combater inimigos imaginários"

"A social-democracia na Europa está em crise", avisa Adalberto Campos Fernandes. E aí inclui PSD e PS, partidos que considera que "preferem entreter-se em combater inimigos imaginários" em vez de criarem soluções que resolvam os problemas sociais e económicos.

as pessoas estão insatisfeitas" e porque "tem de haver vazão para o descontentamento". Entende ainda que os partidos não reconhecem que os movimentos extremistas surgem porque "" e porque "".

Partido de Isaltino “pode funcionar como agente provocador”

O socialista lamenta que haja em Portugal "esta ideia de que uma pessoa que é de esquerda ou de uma esquerda mais extrema é esquisita, ou de que uma pessoa que é de direita ou de direita extrema é esquisita".

Entende por isso a decisão de Isaltino Morais que pretende criar um novo partido. "", prevê.Admite que "a". Além disso acredita que o novo partido pode funcionar como um "".", ironiza.