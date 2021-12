2021, ano "muito estranho". Artigo de Marcelo chama atenção para saúde mental

O presidente da República assina um artigo na edição desta quinta-feira do jornal Público com o balanço de um ano “muito estranho” e de “transição”. Marcelo Rebelo de Sousa sustenta, no texto, que a saúde mental deve deixar de ser um “irmão pobre” nos serviços do sector em Portugal.