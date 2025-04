25 de Abril. "Se pudesse, o papa Francisco descia a Avenida da Liberdade"

"Não há nenhuma dúvida de que o país deve decretar luto nacional. Também deve ser consensual que as limitações do luto nacional são aquelas que decorrem da lei. E, devemos olhar também para aquilo que foi a personalidade do Papa Francisco. Arriscaria dizer que o Papa Francisco se pudesse descia a Avenida da Liberdade a festejar o 25 de Abril e a democracia", diz, na Antena 1, António Mendonça Mendes.





Em declarações no programa Entre Políticos, o deputado e dirigente socialista afirma que o Governo podia ter decidido de forma "diferente" sobre o 25 de abril e o luto nacional, mas optou por não o fazer.

E dá o exemplo do que acontece, por estes dias, em Itália:

"Não o fez, não acho que isso deva ser uma questão política, mas acho que não devemos limitar aquilo que é a expressão da celebração da democracia, que é também a celebração dos valores do Papa Francisco", diz.

PSD rejeita críticas ao Governo sobre 25 de Abril: "É um bocado esticado fazer outras leituras"

Para Alexandre Poço, vice-presidente do PSD, o debate em torno do anúncio do adiamento das festividades não faz sentido, até porque, entende o deputado, é uma "decorrência natural" do luto nacional decretado pelo Executivo de Luís Montenegro. O dirigente social-democrata salienta ainda que o Governo vai estar presente na Sessão Solene do 25 de Abril no parlamento, mas, quanto às festividades adiadas e ao cancelamento da presença de governantes em cerimónias, sublinha:

Iniciativa Liberal lamenta anúncio do Governo: "Criou ruído sem necessidade"

Joana Cordeiro, deputada e candidata da IL, considera que o Governo errou na forma como comunicou o adiamento das celebrações do 25 de abril e defende que as palavras do ministro da Presidência, António Leitão Amaro não foram esclarecedoras. A dirigente liberal aponta aos membros do Executivo, mas também problemas de comunicação, que, diz, estivera, na origem da polémica.

Bloco de Esquerda considera que anúncio do Governo foi "performativo"

O BE acompanha as críticas ao anúncio do Governo sobre o 25 de Abril e considera que seria possível que as festividades decorressem a par do luto nacional pela morte do Papa Francisco.", afirma, em declarações à Antena 1.

Na opinião de Joana Mortágua, as comemorações do 25 de Abril não são comparáveis aos festejos relacionados com datas "como o Carnaval ou outros tipos de festas" que possam ser "atentatórias a um momento de luto nacional".





Estamos a falar de uma celebração política que está relacionada com a democracia, com a liberdade e não vejo como é que isso pode colidir com o luto nacional. Acresce a isto que o próprio representante do PSD [Alexandre Poço] não sabe muito bem o que é que isto significa, porque o Governo diz que cancela a participação numa série de coisas, mas não diz quais são as coisas em que cancela a participação", insiste a deputada. Parece-me performativo, sinceramente, e, por isso, é que não se entende bem o fundo desta questão, porque não se cancelam as festividades, cancela-se a presença do Governo nas festividades".

", insiste a deputada.E conclui: "".





