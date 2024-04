Foto: Nuno Patrício - RTP

Portugal caiu quatro lugares no Ranking de Democracias do Mundo. São vários os indicadores considerados, como o controlo dos governos e dos parlamentos, o sistema judicial, o respeito pela Constituição e as liberdades cívicas. Desde 2019, Portugal caiu oito lugares neste ranking. Ocupa agora o 26.º lugar entre 179 países.