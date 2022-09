4,4 milhões de euros. Câmara de Lisboa tem "fundo de emergência social"

Na entrevista, o autarca recordou algumas medidas de apoio às famílias que já estão em vigor, como os passes gratuitos para os mais novos e mais velhos, e a manutenção do valor das rendas municipais.Moedas afirmou ainda que os apoios dados pelo Governo às famílias são insuficientes e revelou quea ser “gerido pelas freguesias”, que “podem ajudar as famílias, muitas vezes diretamente, com um cheque entre 1.000 e 1.500 euros”. Este cheque “pode ajudar a pagar a renda, ajudar [a pagar] a alimentação e ajudar as IPSS”.”, acrescentou.Segundo Carlos Moedas, “é um fundo de emergência social muito flexível, que pode abranger várias famílias”.O autarca considera “que as medidas do Governo” para apoiar as famílias “são claramente insuficientes para o que vamos viver”.Carlos Moedas anunciou ainda que “. Zero aumento de renda”.Também quem trabalha nos mercados municipais e nas feiras não vai ter aumento das tarifas.A Câmara Municipal de Lisboa vai ainda aumentar a devolução do IRS que os lisboetas pagam, já no próximo ano, de 3 por cento para 3,5 por cento. Além disso, vai garantir a isenção do IMT para que tem até 35 anos.

Aumentos da Função Pública





Nana RTP3, Carlos Moedas considerou que o aumento de dois por cento nos salários dos funcionários públicos, avançado pelo primeiro-ministro, é insuficiente e frisou que há margem para ir mais longe.. Tem de haver margem para aumentar mais. Não sei qual é o valor, porque não estou no Governo, mas penso que tem de ser um aumento significativo”, realçou.

Novo aeroporto de Lisboa





Sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, que só terá uma decisão definitiva no final de 2023, o autarca da capital afirmou que vai esperar a avaliação estratégica às soluções apresentadas pelo Executivo e só depois vai “assumir uma posição”.“Nós não podemos continuar nesta situação. Lisboa precisa de um aeroporto desesperadamente.. Nesta altura temos voos noturnos, as pessoas queixam-se, e com razão, do barulho. Já não há espaço na Portela, está tudo lotado”, sublinhou.Veja ou reveja aqui a entrevista de Vítor Gonçalves e Carlos Moedas na íntegra.