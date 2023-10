5 de Outubro. Marcelo deixa avisos para as mudanças necessárias

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente da República avisou que Portugal e o mundo não podem repetir os mesmo erros que conduziram ao fim da Primeira República e que, ou as instituições mudam a bem, ou poderão ter de mudar a mal. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso acompanhar as mudanças e fazer reformas para proteger a liberdade e a democracia. O presidente afirma que é preciso olhar para o clima, as minorias, os jovens e as mulheres.