50 anos das autonomias. Madeira e Açores querem "ambição" e reflexão "sem paternalismos e declarações de amor"

“É quase unânime que uma das maiores conquistas da democracia portuguesa foi sem dúvida a conquista das autonomias políticas por parte dos arquipélagos”, afirma Miguel Albuquerque em declarações à RTP Antena 1. A autonomia trouxe conquistas, sublinha o presidente do Governo Regional da Madeira, mas o passar dos anos exige também uma “reflexão séria” sobre o que ainda é necessário fazer, “sem complexos, paternalismos e declarações de amor”.





“Quais as soluções para uma região que, apesar de continuar a desenvolver-se, tem sempre problemas estruturais de outra periferia, distanciamento e insularidade”, questiona o líder do executivo madeirense, que pede “soluções no quadro legislativo” que permitam tomar decisões “adequadas” ao território, defendendo desde logo "mais poderes" para as Assembleias Legislativas Regionais.





“É necessária uma revisão constitucional consonante com aquilo que são os desejos e as necessidades prospetivas de desenvolvimento da Madeira; uma revisão da Lei de Finanças Regionais que está completamente desatualizada; e também os investimentos fundamentais no quadro da defesa nacional e da defesa europeia.”, enumera Miguel Albuquerque.