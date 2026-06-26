Política
50 anos das autonomias. Madeira e Açores querem "ambição" e reflexão "sem paternalismos e declarações de amor"
Entre o investimento estratégico e a revisão da Lei de Finanças Regionais, os presidentes dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira encaram os 50 anos da Autonomia das Regiões Autónomas como uma oportunidade para refletir, de forma séria, sobre o futuro. José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque vão discursar esta sexta-feira na sessão solene com que a Assembleia da República vai assinalar meio século das autonomias regionais. Em declarações à rádio pública enumeram desafios e prioridades para os próximos 50 anos.
“É quase unânime que uma das maiores conquistas da democracia portuguesa foi sem dúvida a conquista das autonomias políticas por parte dos arquipélagos”, afirma Miguel Albuquerque em declarações à RTP Antena 1. A autonomia trouxe conquistas, sublinha o presidente do Governo Regional da Madeira, mas o passar dos anos exige também uma “reflexão séria” sobre o que ainda é necessário fazer, “sem complexos, paternalismos e declarações de amor”.
“Quais as soluções para uma região que, apesar de continuar a desenvolver-se, tem sempre problemas estruturais de outra periferia, distanciamento e insularidade”, questiona o líder do executivo madeirense, que pede “soluções no quadro legislativo” que permitam tomar decisões “adequadas” ao território, defendendo desde logo "mais poderes" para as Assembleias Legislativas Regionais.