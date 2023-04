50 anos PS. António Costa defende "contas públicas sólidas"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Sem contas públicas sólidas não há Estado Social. Foi o que defendeu António Costa, na quarta-feira à noite, no discurso do jantar dos 50 anos do PS. Para o primeiro-ministro, sempre que há desequilíbrio nas contas do Estado, os primeiros a sofrer são os que mais precisam do Estado Social.