67% dos militantes do Livre aprovam apoio a Jorge Pinto

De acordo com os dados hoje divulgados hoje pelo Livre, à pergunta "deve o Livre apoiar a candidatura do membro Jorge Pinto" a Presidente da República, 67,3% (819 votos) dos membros responderam afirmativamente.

O partido questionava também que candidatura de outra área política o Livre deveria apoiar, sendo o antigo líder do PS António José Seguro o nome mais votado.

Seguro reuniu a preferência de 17,63% dos votantes, seguido de António Filipe (8,47%) e Catarina Martins (4,90%).

O Livre, na nota que acompanha os resultados, considera que "os resultados foram claros, demonstrado maioria de apoio ao candidato Jorge Pinto, com 2/3 dos votos".

Na mesma nota, esclarece que a decisão final sobre o apoio do partido nas presidenciais será tomada pela Assembleia do Partido, que reúne hoje, às 21:00, para deliberar com base nos resultados desta consulta.