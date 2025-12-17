920 euros em 2026. Aprovada subida do salário mínimo estabelecida em Concertação

O Governo aprovou esta quarta-feira, tal como fora anunciado na véspera pela ministra do Traabalho, o aumento do salário mínimo em 50 euros, de 870 para 920 euros brutos. A atualização entra em vigor no próximo ano.



Em conferência de imprensa no Palácio da Vila, em Sintra, após a reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência quis sustentar que este é um "aumento significativo".



António Leitão Amaro assinalou ainda que, "em ano e meio, com Luís Montenegro como primeiro-ministro, o salário mínimo sobe 100 euros".

O aumento do salário mínimo está enquadrado no Orçamento do Estado para o próximo ano.

Assinado em outubro do ano passado pelo primeiro Governo de Luís Montenegro, pela UGT e pelas confederações patronais, o acordo de rendimentos em vigor estabelece que o salário mínimo sofra atualizações anuais de 50 euros até 2028.



Os montantes serão assim de 920 euros no próximo ano, 970 em 2027 e 1.020 em 2028.



c/ Lusa