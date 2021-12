A análise semanal dos comentadores da RTP

A demissão de Eduardo Cabrita após o acidente na A6. O facto de Francisca Van Dunem assumir as pastas da Justiça e da Administração Interna. O novo Governo socialista, no caso do PS vencer as eleições Legislativas. E uma eventual coligação pré-eleitoral entre o PSD e o CDS.