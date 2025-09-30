A campanha do Chega à autarquia de Lisboa começou em Santa Clara
Foto: Alexandra Sofia Costa
Foi aqui que o candidato, Bruno Mascarenhas disse que a lei dos estrangeiros aprovada no parlamento ainda é insuficiente. É entendimento do partido ir mais além por uma lei mais restritiva.
A campanha arrancou com uma arruada exatamente no local onde acontecia uma festa de aniversário da junta de freguesia, que pertence neste momento ao PS. Rapidamente, a situação ficou um pouco confusa e a presidente da junta teve de vir ao microfone explicar a situação.
Bruno Mascarenhas não viu qualquer problema. O verdadeiro problema na freguesia, acrescentou o candidato à junta Manuel Nascimento, é a violência. E pelo caminho, vários moradores da zona concordaram.