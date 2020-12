"A democracia integra mesmo os que se lhe opõem"

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou "a centralidade da Assembleia da República" e considerou que "não é por acaso que é considerada a casa da democracia", que representa "a tradução da pluralidade de pontos de vista, de opções dos portugueses".



"É um elemento integrador fundamental no sistema democrático, porque integra as forças, os movimentos, as ideias que vão surgindo, mesmo os mais antissistémicos, mesmo aqueles que mais contestam pontos fundamentais da democracia constitucional em vigor - essa é a riqueza da democracia, ao contrário da ditadura", acrescentou.





O Presidente da República reiterou a "muita consideração pessoal e institucional" relativamente a Ferro Rodrigues e qualificou o seu relacionamento com o parlamento nos últimos cinco anos como "uma cooperação institucional sem mácula".





Marcelo Rebelo de Sousa falava na sessão de apresentação de cumprimentos de boas festas por parte da Assembleia da República, perante o presidente do parlamento e representantes de todos os partidos com assento parlamentar, exceto o deputado único do Chega, André Ventura.





(Com Lusa)