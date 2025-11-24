Política
A derrota da esquerda militar perante os moderados. O que aconteceu a 25 de Novembro?
Na madrugada de 25 de Novembro, os paraquedistas, ligados à esquerda militar, ocuparam cinco bases aéreas numa contestação corporativa contra o chefe da Força Aérea. A ação foi encarada pelos moderados como uma intenção de ir para um golpe militar.
Foi uma ameaça de guerra civil não chegou a acontecer. Quatro dias depois, a vitória dos moderados e a derrota da esquerda revolucionária deixou uma marca no país.