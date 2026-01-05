"A feira tem os dias contados", ouviu Catarina Martins em Espinho

Os comerciantes aproveitaram a visita de Catarina Martins. Disseram-lhe que as forças de segurança, com as multas, estão a afastar os clientes e a "empurrá-los" para as grandes superficiais comerciais.





A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda e antiga coordenadora do partido começou o dia entre frutas e legumes, em Espinho, e seguiu depois para Almeirim onde visitou um centro de reabilitação e integração para pessoas com deficiência.

Foi aí que a reportagem da Antena 1 conheceu André, o cantor. Não sabe ler nem escrever, mas a música traz-lhe felicidade. Diz quem o conhece que os únicos pedidos que faz à mãe são para que ela lhe compre guitarras!





O dia mais feliz da sua vida foi quando conheceu Tony Carreira, o seu grande ídolo.

André é utente da CRIAL- Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, visitado nesta campanha por Catarina Martins.







