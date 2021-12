"A guerra ainda não acabou". Mensagem de Natal do PM com agradecimentos e alertas sobre a pandemia

“Este é o segundo Natal que vivemos em pandemia.”, começou por dizer o chefe do Governo.Relembrando que, “nestes quase dois anos de pandemia, todos aprendemos que cada um de nós só se protege, protegendo os outros”, António Costa reforçou o apelo à contenção neste período de festas.“É este espírito fraterno e solidário que tem reforçado o nosso sentido de comunidade. E nunca será demais, na adoção das medidas de segurança ou na adesão em massa à vacinação”, declarou.Na sua mensagem de Natal, o primeiro-ministro aproveitou ainda recordar os progressos no processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal, que está prestes a fazer um ano. “Desde entãoe iniciámos a vacinação das crianças dos 11 aos 5 anos”, afirmou.Lançou ainda palavras de agradecimento a todos os, que continuam a ser “inexcedíveis” nestes tempos de pandemia. “A vivência tão intensa destes dois anos neste posto de comando, só reforçou o meu orgulho nos portugueses e a minha confiança no nosso SNS”, disse o PM.“Mas a guerra ainda não acabou. Como sabemos, há milhões de seres humanos em todo o mundo que ainda não tiveram acesso à vacina e, enquanto assim for,. Por isso, é fundamental acelerar a vacinação à escala global e prosseguir o reforço vacinal em Portugal”, alertou António Costa.

Um povo "capaz de se superar"



Salientando o “impacto brutal” da pandemia na sociedade em geral, o chefe de Governo louvou, nomeadamente “as escolas, as entidades do setor solidário, as autarquias locais, o Estado e a União Europeia”.“Seguramente não conseguimos chegar sempre a tempo, nem sarámos ainda todas as feridas. Apesar de o emprego já ter recuperado plenamente e de termos retomado um crescimento robusto, não podemos perder o foco no esforço nacional de recuperação. E devemos fazê-lo com a confiança de, continuando a ser extraordinário nos tempos de normalidade e tranquilidade porque todos ansiamos”.António Costa terminou a mensagem de Natal dizendo que teria mais a comunicar aos portugueses, mas que. Assim sendo, concentrou-se apenas “no que mais nos preocupa e a todos nos une: o combate à pandemia”.“Concluo, desejando um feliz Natal, com uma palavra de saudade para as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e de especial reconhecimento para todos os que neste Natal estão a trabalhar, nos hospitais, nos lares, nas forças de segurança, nas forças armadas, nos serviços de transporte e tantas outras atividades de trabalho contínuo. A todas e a todos desejo um Próspero Ano Novo”, concluiu.