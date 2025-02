A lei dos solos, a ameaça de moção de censura e o "partido em dificuldades"

O Chega ameaça avançar com uma moção de censura ao Governo de Luís Montenegro. Em causa estão suspeitas de conflito de interesses, por causa do património da família do primeiro-ministro e as recentes alterações à chamada lei dos solos. André Ventura acusa mesmo o chefe do Executivo de ser um magnata do imobiliário e garante que já avisou o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.