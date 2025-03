A Prova dos Factos. Militantes do CDS denunciam rede de influências e exigem processo contra Diogo Moura

Alguns militantes do CDS-PP exigem a instauração de um processo disciplinar contra Diogo Moura. Em causa estão alegadas tentativas de fraude eleitoral que remontam a 2019 e a 2021. No ano passado, o Ministério Público tinha avançado com uma acusação contra o vice-presidente dos centristas que suspendeu o mandato de vereador na Câmara de Lisboa.