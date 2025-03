A Prova dos factos. Militantes do CDS-PP reclamam processo contra Diogo Moura

Foto: Lusa

No ano passado, o Ministério Público chegou mesmo a avançar com uma acusação contra o vice-presidente do partido, que suspendeu o mandato de vereador na Câmara Municipal de Lisboa.



O caso foi arquivado, mas os militantes continuam a exigir explicações e denunciam uma alegada rede de influências para promover lealdades partidárias.



Reportagem para ver esta sexta-feira à noite no programa A Prova dos Factos, após o Telejornal.