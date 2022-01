A RTP foi ver como se faz a fiscalização dos dinheiros gastos nas campanhas

As últimas eleições legislativas custaram aos cofres da Assembleia da República 6 milhões de euros. Uma grande parte das despesas é paga pela subvenção da campanha. Quem controla estes gastos é a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, mas a grande dificuldade é cruzar as contas dos partidos com o que realmente se gastou. Mostramos agora e em exclusivo a fiscalização que se faz no terreno em plena campanha eleitoral.