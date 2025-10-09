Política
Autárquicas 2025
"A seu tempo?! A seu tempo?!", líder da IL questiona Ministro das Finanças sobre habitação
A noite foi de jantar comício em Braga. Mariana Leitão foi apoiar o antigo líder da Iniciativa Liberal (IL), que concorre agora à Câmara minhota.
"Tenho a certeza de que vais ganhar Braga e que vais ser o próximo Presidente da Câmara de Braga" disse Mariana para Rui Rocha.
"Sobre habitação nada vemos", começou por dizer.
A líder da IL recuperou aquilo que Miranda Sarmento disse esta quinta-feira sobre habitação de que "as medidas estão em processo final legislativo e portanto, a seu tempo, conheceremos os seus impactos".
Mariana Leitão replicou: "a seu tempo?! A seu tempo?!". "Não, senhor Ministro, nós não temos mais tempo", acrescentou.
A líder da IL concluiu caracterizando a falta de habitação como o "maior flagelo da nossa geração".