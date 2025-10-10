"À vontade na campanha", Mariana Leitão (IL) promete retirar ilações dos resultados

"Senti-me muito à vontade, gostei muito de fazer esta campanha, gostei muito de estar na rua, de falar com as pessoas. Foi algo que me deixou muito satisfeita", resumiu Mariana Leitão, no balanço do seu trabalho, no último dia de campanha para as autárquicas de domingo, o primeiro como líder, desde que foi eleita, há três meses.

É "perfeitamente normal que uma líder eleita há relativamente pouco tempo não seja ainda tão conhecida na rua, mas tenho visto, ao longo dos dias, que cada vez mais pessoas me reconhecem, mas acima de tudo, conhecem a Iniciativa Liberal, conhecem as ideias da Iniciativa Liberal e identificam-se com elas", explicou.

Reafirmando o objetivo de triplicar o número de eleitos em relação a 2021 (cerca de 90), Mariana Leitão insistiu que a meta maior é "ter vereadores a fazerem a diferença na vida das pessoas a implementarem políticas liberais que no fim do dia se vão refletir em melhores condições de vida para as pessoas".

Caso não atinja o objetivo, "vou sempre tirar ilações do resultado, seja positivo seja negativo, para ver onde é que podemos melhorar, ver como é que podemos ir mais ao encontro das necessidades das pessoas", porque "esse é o grande objetivo da política".

No seu entender, "é óbvio que devem sempre ser tiradas conclusões dos resultados eleitorais, independentemente de eles serem positivos ou negativos".

No mercado municipal de Guimarães, a comitiva partidária liberal foi a terceira a visitar hoje o espaço, no último dia de campanha, e a corrida aos brindes foi evidente.

"Não tem um saco? Os vossos são melhores que os dos outros", perguntava uma senhora. "Não, já só temos canetas", respondeu uma das pessoas da caravana liberal, que tem Gil Leitão como candidato em Guimarães.

Mariana Leitão foi presenteada com um pequeno ramo de flores azuis numa das bancas. "São azulinhas, da nossa cor?" -- perguntou a política, ao que o florista Miguel sorriu e disse que pintou as flores brancas propositadamente para Mariana Leitão.

Ao lado, umas vendedoras de flores da mesma banca escondiam os brindes do PS e da coligação PSD/CDS que concorre em Guimarães para pedir mais ofertas à IL.

"Obrigado pelas canetas, são bonitas", disse uma das vendedoras. "Mas ponha o folheto à mostra e leia que tem boas propostas para Guimarães", disse Mariana Leitão.

Confrontada pela Lusa, a vendedora começou por dizer que "conhecia bem os candidatos da IL", mas depois de olhar para as caras, mudou de tom: "afinal não".

Ainda antes, Mariana Leitão ouviu uma queixa de uma vendedora de caldo verde, Maria do Céu, comentando as sucessivas caravanas de políticos que procuram o mercado. "Vocês não compram nada".

"Posso comprar um bocadinho de couve para fazer caldo verde. É capaz de ser a minha sopa preferida", respondeu Mariana Leitão.

Mas a promessa de comprar alguma coisa do mercado, Mariana Leitão cumpriu-a num vendedor de maçãs mais à frente.

"Pode comer isto que não tem produto", insistiu o vendedor. "Dê-me lá umas maçãzinhas. Seis chega, até porque estou fora de casa e não tenho grandes condições de armazenamento".

