Abusos na Igreja. Marcelo não acredita na ocultação de crimes

Sobre as recentes notícias relativas à ocultação de abusos na Igreja por parte do atual e do anterior cardeal patriarca, Marcelo Rebelo de Sousa diz que fala a título pessoal e afirma acreditar que nenhum deles terá tido qualquer intenção de esconder eventuais crimes.