Acabar com voos noturnos no aeroporto de Lisboa "demora tempo", justifica ministro

Em novembro de 2024, o Governo anunciou a proibição de voos noturnos entre a 01:00 e as 05:00, no Aeroporto Humberto Delgado, mas essa decisão ainda não está a ser cumprida.



“A decisão está tomada e, portanto, está a ser implementada, [mas] demora um tempo a ser implementada”, disse hoje o ministro Miguel Pinto Luz, argumentando que a implementação “precisa de regulação, precisa de falar com o aerocontrolo”, e sublinhando que “a ANAC está a levar todos os procedimentos, em conjunto com a NAV [entidade que garante a prestação de serviços de tráfego aéreo], para que assim se possa fazer”.



O governante assegura ainda também que os prazos relativos à construção do futuro aeroporto de Lisboa estão a ser cumpridos.