Foto: Tiago Petinga - Lusa

Com o PSD reunido em Castelo de Vide, na Universidade de Verão, o PS segue viagem até Tomar para discutir política dirigida aos mais jovens, na terceira edição da Academia Socialista. Pedro Nuno Santos tem discurso marcado para domingo mas as atenções, vão estar viradas para a intervenção do antigo primeiro-ministro António Costa.