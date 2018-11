Partilhar o artigo Acolhidos na base aérea do Montijo os carros bloqueados pela greve de Setúbal Imprimir o artigo Acolhidos na base aérea do Montijo os carros bloqueados pela greve de Setúbal Enviar por email o artigo Acolhidos na base aérea do Montijo os carros bloqueados pela greve de Setúbal Aumentar a fonte do artigo Acolhidos na base aérea do Montijo os carros bloqueados pela greve de Setúbal Diminuir a fonte do artigo Acolhidos na base aérea do Montijo os carros bloqueados pela greve de Setúbal Ouvir o artigo Acolhidos na base aérea do Montijo os carros bloqueados pela greve de Setúbal