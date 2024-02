Açores. IL apresenta programa eleitoral no dia de reflexão

A Iniciativa Liberal manteve a apresentação do programa eleitoral para as legislativas, contrariando a proibição da Comissão Nacional de Eleições.

A CNE considera que se trata de "propaganda proibida pela lei" uma vez que decorre no dia de reflexão das eleições regionais nos Açores.



Contactada pela RTP, a Comissão Nacional de Eleições recusou prestar novas declarações.



O organismo alega que o partido está a concorrer com a mesma sigla e o mesmo símbolo em ambas as eleições.



Os liberais contrariaram a posição. Alegam que a apresentação está "completamente enquadrada naquilo que é a lei".



O líder do partido diz que se trata de "um ato de liberdade política" e que não temem nenhuma consequência.