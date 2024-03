AD cancela arruada no Chiado na sexta devido ao mau tempo e marca "grande comício" no Campo Pequeno

Mantém-se para sexta-feira de manhã a arruada na Avenida da Igreja como primeiro ponto da agenda da AD no último dia de campanha, seguido de um almoço alusivo ao Dia da Mulher.

A descida do Chiado, prevista para as 17:00, foi cancelada e, em substituição, marcado para as 18:00 um comício no Campo Pequeno. Inicialmente, estava previsto um comício debaixo do arco da Rua Augusta, no final da arruada.

A agenda de campanha encerra com a já prevista festa da juventude para as 21:00, no dia em que o presidente do PSD e líder da AD, Luís Montenegro, irá ao programa do humorista Ricardo Araújo Pereira, na SIC, "Isto é gozar com quem trabalha".

A agenda para hoje, no Porto, mantém-se inalterada, com uma arruada em Santa Catarina, que finaliza com um comício.

O estado do tempo agravou-se no Continente a partir do final de quinta-feira com chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve até domingo, sobretudo no Centro e no Norte do país.

Segundo o IPMA, a partir das 03:00 de quinta-feira estarão sob aviso amarelo, devido à precipitação, todos os distritos do continente, exceto Santarém, Portalegre e Évora.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na terça-feira para o agravamento das condições meteorológicas a partir de quarta-feira e na quinta-feira.

O aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo (o menos grave) quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.