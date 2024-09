Foto: Nuno Patrício - RTP

Foi chumbada a audição do ministro das Infraestrututas, Miguel Pinto Luz, sobre a privatização da TAP. PSD, CDS e Chega rejeitaram, na conferência de líderes, a proposta do Bloco de Esquerda para audição urgente do ministro na Comissão Permanente do Parlamento.