O cabeça de lista pela AD por fora da Europa, José Cesário confirmou que a AD deve recuperar o deputado que perdeu em 2022, pela Europa, mais dois deputados fora.



A AD conseguiu "aumentar o número de deputados", apesar da "luta difícil" com as contagens próximas com o Chega.



José Cesário considera que estes resultados revelam "bem o que o eleitorado diz"