Adiadas eleições na freguesia de Salvaterra de Magos

A decisão, justifica a autarquia na sua página oficial, deve-se ao isolamento da povoação do Escaroupim, devido às cheias no rio Tejo. Salvaterra de Magos fica no distrito de Santarém.

A autarquia justifica a decisão por não estarem "asseguradas as condições de segurança e de acesso necessárias para a deslocação dos residentes à respetiva assembleia de voto".

As eleições decorrem nas restantes freguesias, nos locais de voto de Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Granho, Marinhais e Muge.

De acordo com a Lei Eleitoral, a votação na freguesia de Salvaterra de Magos será assim realizada no próximo dia 15 de fevereiro.

No distrito de Santarém há muitas dezenas de estradas, nacionais, municipais e rurais afetadas por submersões, interdições ou inundações em 15 dos 21 concelhos do distrito, devido à chuva e à subida do Tejo e afluentes, informou na sexta-feira a Proteção Civil.

Salvaterra de Magos é dos concelhos mais afetados, com vários percursos submersos.

Devido ao mau tempo, segundo a Comissão Nacional de Eleições, até cerca das 17:00 tinha sido adiada a votação em 16 freguesias e três assembleias de voto.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.