ADN declara apoio a André Ventura na segunda volta

"O apoio agora aprovado assenta em linhas vermelhas claras e inegociáveis, que foram expressamente aceites por André Ventura. Nesse sentido, o candidato garantiu por escrito a Bruno Fialho que não aceitará qualquer alteração à Constituição da República Portuguesa que vise reduzir Direitos, Liberdades e Garantias fundamentais, nem quaisquer alterações relacionadas com matérias pandémicas ou de exceção", divulgou o ADN em comunicado.

O apoio do partido presidido por Bruno Fialho foi aprovado pelo Conselho Nacional do partido, de acordo com a mesma nota.

"Tendo de ser eleito um dos candidatos, o partido não pode apoiar quem esteja alinhado, ou não recuse apoios, de forças, agendas ou interesses que promovem a restrição de liberdades, o enfraquecimento dos direitos fundamentais, a banalização do crime contra portugueses ou a perpetuação de um sistema político que tem falhado repetidamente", afirmou Bruno Fialho, citado no comunicado.

Para o ADN, este "apoio resulta da convicção de que André Ventura tem demonstrado disponibilidade para enfrentar o `wokismo`, rejeitar agendas globalistas como a Agenda 2030 e defender a soberania nacional, valores que o partido sempre defendeu de forma coerente, clara e sem cedências".

"O partido esclarece que este apoio não implica qualquer abdicação da sua identidade política, mantendo plena autonomia, independência e espírito crítico. O ADN continuará a afirmar-se como uma força política própria, comprometida com a defesa da liberdade, da soberania nacional e dos interesses dos portugueses", declarou.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no dia 18 de janeiro, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.