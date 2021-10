Adolfo Mesquita Nunes deixa de ser militante do CDS

No facebook, Nuno Melo promete uma reação para o final da tarde. O candidato à presidência do partido afirma que, ao adiar o Congresso onde teriam lugar as eleições diretas para a liderança do CDS, a direção de Francisco Rodrigues dos Santos "fugiu aos votos" por "saber que o perderia, apenas para se poder apresentar em eleições legislativas já fora de mandato"."Quem foge aos votos dos militantes, violando a lei, não merece o respeito do partido, nem a confiança dos eleitores", acrescentou ainda Nuno Melo, para quem, neste momento, está em causa a legalidade e a decência no partido.





A jornalista Madalena Salema explica os motivos que levaram Adolfo Mesquita Nunes a deixar de ser militante do CDS.