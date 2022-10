Adriano Moreira. Rio homenageia "integridade, conhecimento e valia intelectual"

"A minha homenagem a Adriano Moreira, cuja integridade, conhecimento e valia intelectual sempre me impressionaram", afirmou Rui Rio no Twitter.

O antigo líder do PSD recorda que foi contemporâneo de Adriano Moreira na Assembleia da República e,"mesmo havendo nessa altura personalidades de elevada qualidade e respeitabilidade" no parlamento, o antigo presidente do CDS-PP "sempre se distinguiu".

O antigo presidente do CDS Adriano Moreira morreu hoje aos 100 anos, confirmou à Lusa fonte do partido.

Foi ministro do Ultramar no período da ditadura, presidente do CDS e conselheiro de Estado, tendo completado 100 anos em setembro.

Adriano José Alves Moreira nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, em 06 de setembro de 1922.