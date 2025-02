Adrião entrega proposta de consulta de eleitores do PS sobre candidato a apoiar

O pedido, subscrito por Daniel Adrião, que foi candidato a secretário-geral do PS, e pelos dirigentes Arlindo Varela, Carlos Dias, Isabel Barradas, Tiago Corais, Rui Dória e António Oliveira, será votado na reunião da Comissão Nacional do de sábado.

O documento formaliza o pedido que já havia sido feito pelo mesmo grupo num email dirigido ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, e ao presidente do partido, Carlos César.

No final de janeiro, estes sete militantes pediram a Pedro Nuno Santos e Carlos César que fosse discutida a realização de um referendo interno para a escolha do candidato presidencial apoiado pelo PS, mas na proposta agora entregue já não consta a possibilidade de um referendo, mas sim de uma "consulta à base social".

Na proposta de deliberação, que será submetida a votação na Comissão Nacional do PS, os sete militantes socialistas entendem que, para o PS ter um candidato apoiado pela maioria dos portugueses, este nome deve resultar de um "amplo processo de reflexão e debate, aberto à sua base social e eleitoral de apoio, designadamente às dezenas de milhares de militantes e centenas de milhares de simpatizantes".

Neste processo, lê-se na mesma deliberação, será pedido ao universo de eleitores do PS, previamente registado, que indiquem "a personalidade da área do socialismo democrático e da social-democracia que considera reunir melhores condições para o exercício de Presidente da República e, assim, merecer o apoio oficial do Partido Socialista".

Para estes militantes, a consulta aberta da base de apoio socialista "constituiu um mecanismo de democracia participativa e direta" que "alarga os direitos de participação democrática a um amplo universo de cidadãos" e promove um maior alinhamento das decisões dos órgãos de representação com a vontade popular.

"Esta consulta é a melhor resposta ao crescente e bem visível processo de erosão da confiança dos cidadãos nas organizações partidárias, demasiado fechadas sobre si próprias e sem a porosidade imprescindível a uma melhor compreensão do pulsar social e político", defendem ainda.

A intenção de permitir às bases do partido decidir sobre o candidato socialista às presidenciais já tinha sido abordada num manifesto subscrito por cerca de uma centena de militantes do PS que pediram um referendo interno para escolher o candidato que o partido vai apoiar no sufrágio do próximo ano, considerando que essa decisão deve ser feita de maneira alargada e não apenas por dirigentes.

Este manifesto, subscrito por cerca de 100 militantes socialistas, surgiu numa altura em que, segundo o jornal Expresso, o ex-presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues defende que o PS deve realizar primárias abertas para escolher quem vai apoiar nas eleições presidenciais de 2026, considerando que "só poderá ter hipótese de passar à segunda volta uma candidatura que abranja todo o partido".